На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ – Міноборони

З початку доби на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку бойовиків. Про це повідомили на брифінгу Міністерства оборони України.

«Сьогодні, 23 липня, ворог один раз застосовував зброю по наших позиціях. З 08:50 з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове противник протягом 10 хвилин вів прицільний обстріл із гранатометів та стрілецької зброї по наших захисниках населеного пункта Луганське», – розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Він додав, що втрат внаслідок обстрілу немає. Українські військові не відкривали вогонь у відповідь, дотримуючись «режиму тиші».

Минулої Доби обстрілів на Донбасі не було.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.