День на Донбасі позначився відсутністю обстрілів – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що від початку поточної доби у зоні збройного конфлікту на Донбасі обстрілів не зафіксовано.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано… Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

На інформаційних ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли упродовж дня також немає.

Вранці у штабі ООС казали, що минулої доби, 21 липня, підтримувані Росією бойовики один раз порушили режим припинення вогню. В сепаратистських угрупованнях теж звинуватили українських військових у зриві нового перемир’я на Донбасі.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.