Обстріл Сергіївки: голова МЗС закликав партнерів надати Україні системи протиракетної оборони

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ракетний удар по Одеській області вночі проти 1 липня.

«Терористична держава Росія продовжує свою війну проти цивільних у нічному ударі по Одеській області, вбиваючи десятки, в тому числі дітей. Я закликаю партнерів надати Україні сучасні системи протиракетної оборони якомога швидше», – заявив Кулеба.

На його думку, це дозволить «врятувати життя та покласти край війні».

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, наразі рятувальники виявили вже 21 загиблого через російський ракетний удар по Сергіївці.

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Ракетний удар війська РФ здійснили у ніч на 1 липня. В оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські літаки стратегічної авіації Ту-22 вдарили з напрямку Чорного моря: трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок і базу відпочинку.