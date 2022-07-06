ОВА: російські ракети влучили в приватні будинки в Торецьку, люди – під завалами

Російські ракети влучили в приватні будинки в Торецьку, за попередніми даними – три людини перебувають під завалами, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами – триває рятувальна операція», – написав він у телеграмі.



За його даними, ще одна російська ракета влучила в територію біля соціального об'єкту, але не розірвалася.



«Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним. Закликаю всіх – евакуюйтесь! Евакуація рятує життя», – закликав Кириленко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.