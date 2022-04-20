Війська РФ вночі зі «Смерчів» обстрілювали Миколаївщину, жертв немає – ОК «Південь»

Війська РФ протягом ночі системами залпового вогню «Смерч» обстрілювали Миколаївщину, жертв немає, повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь» у Facebook.

«На Миколаївщині протягом ночі тривали обстріли системами залпового вогню «Смерч». Уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку, інші об’єкти інфраструктури. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано рятувальними службами», – йдеться у повідомленні.

Жертв внаслідок цих обстрілів немає.

В ніч на 20 квітня голова обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що російські війська завдали ударів по лікарні в Баштанці Миколаївської області.

Раніше повідомлялось про обстріли Миколаєва забороненими касетними боєприпасами.

Це вже не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.