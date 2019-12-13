Обвинуваченого у вбивстві журналіста Сергієнка Володимира Воронкова залишили під вартою – «Адвокатська дорадча група»

Городищенський районний суд Черкащини залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві журналіста Василя Сергієнка Володимира Воронкова, повідомляє у фейсбуці «Адвокатська дорадча група».

За цими даними, наступне засідання у цій справі призначили на 8 січня.

Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.

У період із 2015 по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб: Володимира Горбенка, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвинувачуються у виконанні викрадення), Володимира Воронкова (обвинувачується у виконанні вбивства) і власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника (обвинувачується в організації злочину, зараз він перебуває під домашнім арештом). У розшуку перебувають ще двоє фігурантів справи: Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства.

Судові слухання почалися в січні 2016 року. Відтоді справа постійно переходить з одного районного суду Черкаської області в інший, змінилося вже 14 колегій суддів. Наразі справу розглядає Городищенський районний суд.