Обвинувачений у справі про заворушення в Москві залишив Росію

Один із обвинувачених у «московській справі» програміст Айдар Губайдуллін залишив Росію, повідомив його адвокат. Пізніше сам Губайдуллін підтвердив свій від’їзд у фейсбуці.

«Це рішення далося мені нелегко, але події останніх днів не залишили мені вибору. Я залишив країну і в найближчі роки не повернуся», – написав Губайдуллін.

Він додав, що любить Росію, висловив упевненість в тому, що «Росія обов’язково буде вільною», і заявив, що буде докладати всіх зусиль для цього.

В якій країні перебуває Губайдуллін, коли і як він виїхав з Росії – не повідомляється.

Айдар Губайдуллін перебуває під слідством за звинуваченням у застосуванні насильства до поліцейських під час акції протесту в столиці Росії Москві 27 липня, яку влада країни характеризує як масові заворушення.

Його звинувачують у тому, що він кинув порожню пластикову пляшку у бік поліцейських. Деякий час Губайдуллін провів у СІЗО, потім його відпустили під підписку про невиїзд, однак звинувачення не зняли. 15 жовтня йому висунули їх у новій редакції.

Раніше за «московською справою» реальні терміни за різними звинуваченнями отримали шестеро людей, ще один був засуджений умовно.

Напередодні суд у Москві заарештував ще чотирьох підозрюваних у цій справі.