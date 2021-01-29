OCCRP: Тисячі тонн токсичних відходів із 2019 року зберігаються у порту Херсона. Поліція веде розслідування

Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) повідомляє, що українські правоохоронці розслідують ввезення в країну кількох тисяч тонн небезпечних відходів, які з 2019 року зберігаються у Херсонському морському торговельному порту.

«Відходи відправили до України з ділянки, де реалізується проєкт Всесвітнього банку з відновлення виведеної з експлуатації верфі Бієла на Адріатичному узбережжі Чорногорії. Там за довгі роки накопичилися забруднений ґрунт і пісок, що залишилися після піскоструминного оброблення корпусів океанських суден», – йдеться у розслідуванні.

Агентство з охорони довкілля Чорногорії погодило доправлення кількох тисяч тонн піску в Україну після того, як французька інженерна компанія Valgo SA засвідчила, що він не містить небезпечних речовин, для експорту яких слід мати спеціальну ліцензію.

Саме з дочірньою компанією Valgo SA було укладено контракт на утилізацію відходів із Бієли. Утім, журналісти виявили, пише OCCRP, що вона надала владі Чорногорії неправильні зразки. А це дало можливість французькій компанії Valgo SA обійти чорногорські та міжнародні правила, які регулюють транспортування небезпечних матеріалів.

Лабораторні тести, надані OCCRP Міністерством екології України, підтверджують, що відходи дуже небезпечні: містять багато речовин, що можуть викликати рак і вроджені дефекти.

Як наслідок, близько 3600-3800 тонн токсичних відходів наразі зберігаються у порту Херсона, й міська влада не має ні можливостей, ні коштів їх утилізувати, цитує колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка OCCRP.

За даними OCCRP, група Всесвітнього банку проводить внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, як небезпечні відходи опинилися в Україні. А Агентство з охорони довкілля Чорногорії, яке відповідає за проєкт з очищення Бієли, очікує спершу на результати розслідування українських правоохоронців.

Радіо Свобода надсилає запит до Національної поліції, аби з’ясувати, коли правоохоронці відкрили провадження та якими є результати розслідування.

Окрім того, Радіо Свобода звернулось із запитаннями про умови зберігання цих тисяч тонн токсичних відходів до чинного мера Херсона Ігоря Колихаєва, та очікує на відповідь.

Також Радіо Свобода звертається до Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України щодо того, яких заходів вживало відомство з 2019 року, щоб ліквідувати або вивезти ці токсичні відходи з території держави.