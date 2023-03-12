Кім: російські військові атакували Очаків, зайнялися автівки

У неділю, 12 березня, війська РФ знову атакували місто Очаків на Миколаївщині, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Віталій Кім.
«О 00:45-00:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка», – розповів він.
За його словами, наслідки пошкоджень уточнюються.
«Постраждалих немає», – додав Кім.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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