Радіо Свобода Weekly: Новий голова СБУ акцентував увагу на боротьбі зі «зрадниками всіх рівнів»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Має розуміння, що з ворогами потрібно діяти рішуче»: що кажуть про голову СБУ Василя Малюка?

Новопризначений голова Служби безпеки України Василь Малюк під час свого виступу у Верховній Раді заявив, що серед першочергових завдань на цій посаді буде «очищення СБУ, боротьба з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками всіх рівнів»​.

Чого очікують від його діяльності на цій посаді експерти, журналісти і політологи? Як загалом оцінюють таке призначення? Та чи можна його вважати незалежним від Офісу президента? Читайте про це тут

«Америка єдина у підтримці України»: головні тези промови Байдена в Конгресі США

Президент США Джо Байден 7 лютого (8 лютого о 3:30 за Києвом) виступив із щорічною промовою «Про стан держави» перед американським Конгресом. Серед присутніх у залі була і посолка України у США Оксана Маркарова.

Президент США попросив її встати, коли промовляв слова про підтримку України у відсічі агресії Росії. Разом із Маркаровою піднявся весь Конгрес США. Конгресмени і запрошені особи аплодували стоячи. Про головні тези із виступу Джозефа Байдена читайте тут

Армія Росії протягом двох тижнів, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку війни – британська розвідка

Протягом останніх двох тижнів армія РФ, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат від першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Так, британська розвідка посилається на статистику втрат російської армії з даних Генштабу ЗСУ. «Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, вони, ймовірно, точні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають британські розвідники, середнє значення у даних щодо втрати РФ за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року. Більше про це тут

Як російська армія намагається продавлювати оборону ЗСУ?

Російська армія помітно активізувалася на Донбасі. І намагається просуватися вперед відразу на кількох напрямках. Переважно піхотою та без техніки. При цьому зазнає величезних втрат.

Так військові РФ й далі продовжують застосовувати тактику часів Другої світової війни. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Після розслідування «Схем» про «казачу» бригаду «Дон», яка обстрілює Очаків, правоохоронці відкрили кримінальну справу

СБУ в Миколаївській області 1 лютого розпочала кримінальне провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни на території Очакова і Кінбурнського півострова збройними силами Росії, в тому числі «казачою» бригадою «Дон».

Провадження було зареєстроване після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода), в якому журналісти поіменно ідентифікували ватажків російської так званої «казачої» добровольчої бригади «Дон», які утримують Кінбурнський півострів й однойменну косу, звідки ведуть регулярні обстріли Очакова на Миколаївщині. Через ці обстріли, за підрахунками місцевої влади, загинули вже близько 50 людей. Більше про це тут

Громада на лінії фронту. Армія РФ била «Солнцепеком» по цивільних?

8 місяців Первомайська громада Миколаївщини була розділена лінією фронту. Села Благодатне і Максимівка були окуповані російськими військовими. Центр громади смт Первомайське та село Квітневе від березня і до листопада 2022-го були на лінії вогню.

По Квітневому, розповідають тут, били важкою вогнеметною системою «Солнцепек». Текстова публікація тут

«Геть від Москви!» Чи підуть православні після греко-католиків на реформу церковного календаря?

Як рішення Української греко-католицької церкви (УГКЦ) щодо переходу на новий календар вплине на православних в Україні? Чи підуть вони теж цією стежкою, відзначаючи Різдво 25 грудня, а не 7 січня?

І як бути з Великоднем – чи настане час, коли християни Заходу і Сходу будуть відзначати й Великдень одночасно, а не так, як нині?

Радіо Свобода поспілкувалось з релігієзнавцями на ці та інші теми календарного питання. Читайте про це за лінком

«Секретна флешка окупантів»: вербувальники, командири, куратори з ФСБ (розслідування)

Після тривалої окупації, запеклих боїв за регіон і, зрештою, успішного контрнаступу українських сил 8 вересня 2022 року Балаклія стала першим великим містом на Харківщині, де підняли український стяг.

Разом з поспішним відступом російських військ місто заговорило. Голосами тих, хто вижив і витримав тортури окупантів.

Нескінченна плетениця свідчень про скоєне російською армією на нині вже деокупованих територіях. Нові розповіді розкривають нові насильницькі методи, до яких вдавались катувальники, щоб примусити мешканців до співпраці або просто покарати за український паспорт.

«Схемам» також вдалось встановити особи тих російських армійців, які намагалися завербувати місцеве населення і вишукували жертв для катівень, а також – декількох співробітників ФСБ, які їх курували. Текстова публікація тут

«Ракети на полях, робітники на фронті». Якою буде посівна-2023 на Херсонщині?

Чи працюватимуть цього року аграрні підприємства на звільненій частині Херсонщини, і що для цього потрібно? В якому стані перебувають фермерські господарства на окупованій території області? Наскільки подальші бойові дії і окупація земель на півдні вплинуть на аграрний сектор України цього року?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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Як захистити українську церкву в Криму?

Кримський екзархат Української греко-католицької церкви (УГКЦ), Кримська єпархія Української православної церкви (Київського патріархату) – УПЦ КП – і три кримські єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) – УПЦ (МП) – такі організації українського православ’я існували на півострові до 2014 року. Окупація Криму і Севастополя та відкрита збройна агресія Росії в Україні значно вплинули на православне життя.

Які церкви орієнтовані на парафіян-українців у Криму, що з ними відбувається сьогодні та як захистити українську церкву на півострові? Про це читайте тут

100 років тому: останній бій повстанських отаманів Холодного Яру

100 років тому, 9 лютого 1923 року, в Лук’янівській в’язниці в Києві сталося повстання. Ув’язнені там українські повстанські отамани та деякі інші в’язні захопили зброю і дали свій останній бій.

Про передумови та обставини цієї події «Історична Свобода» говорила зі знаним дослідником українського повстанського руху Романом Ковалем. Текст розмови і світлини тут

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