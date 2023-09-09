В Одесі горів двоповерховий будинок: постраждали четверо дітей

В Одесі спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку, в результаті постраждало п’ятеро людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Загорання виникло у житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. Горів двоповерховий житловий будинок. О 17:31 пожежу локалізовано та о 17:47 ліквідовано на площі 80 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок пожежі постраждали 5 осіб, двох із яких, батька, 1972 року народження та доньку, 2019 року народження, в тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

Трьох дівчаток – 2013, 2017 та 2008 років народження доставили до лікарні родичі. Стан здоров’я — середньої тяжкості.

Як інформують у ДСНС, ймовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї. На місці події з родичами постраждалих працювали психологи ДСНС.