Дівчину-підлітка в Одесі затримали за комуністичну символіку на одязі – поліція

Поліцейські в Одесі затримали 15-річну дівчинку за футболку з комуністичною символікою, повідомляє прес-служба місцевого управління Національної поліції.

За даними поліції, дівчинка прийшла на акцію вшанування пам’яті загиблих в Одесі 2 травня 2014 року. Минулого тижня поліція оприлюднила попередження щодо цих заходів, нагадавши про заборону на публічну демонстрацію нацистської та комуністичної символіки.

«Дівчину доправили до територіального відділу поліції. Там вона пояснила, що не здогадувалася про те, що зображення на одежі є забороненим. Правоохоронці провели з нею роз’яснювальну роботу», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Акція пам’яті 2 травня в Одесі: «слава Україні» та «геть з Одеси»

Оскільки дівчинка не досягла віку настання кримінальної відповідальності, поліцейські склали адміністративний протокол на її батька за фактом невиконання обов’язків щодо виховання дітей, яке призвело до вчинення кримінального правопорушення. Кваліфікація передбачає штраф в обсязі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів.

Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів», ухвалений 2015 року, передбачає кримінальну відповідальність за публічне використання нацистської чи комуністичної символіки.