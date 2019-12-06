Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до трьох, ще 12-х шукають

Кількість загиблих у пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу збільшилася до трьох, повідомляє місцева поліція.

«Щойно правоохоронці дістали з-під завалів будівлі на вулиці Троїцькій обгоріле тіло ще однієї людини. Це жінка. Її особа встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Пошуки ще 12 людей тривають.

Тим часом, у поліції повідомили, що знайшли 18-річну дівчину, про зникнення якої раніше повідомили родичі. За даними правоохоронців, відсутність дівчини не була пов’язана з подіями у коледжі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще 30 людей постраждали через пожежу, в лікарнях залишаються 22 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби.