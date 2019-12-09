ДСНС: в Одесі знайшли ще двох загиблих внаслідок пожежі у коледжі

Ще два тіла загиблих знайдено на місті пожежі в Одесі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління національної поліції в Одеській області.

«Станом на 7.15 9 грудня знайдено ще два тіла. Проводяться заходи щодо їх впізнання», – говориться в офіційному повідомленні. Таким чином кількість підтверджених жертв в пожежі зросло до 12 осіб, один з них – працівник ДСНС Сергій Шатохін, який помер в лікарні після отриманих травм не приходячи до тями.

Серед встановлених загиблих також студентка Ксенія Бабенко, яка померла після прибуття в лікарню в день пожежі, викладачки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ганна Бортюк та Марина Коваль, а також студент Кирило Трофимчук. Особи інших загиблих встановлюються. Чотири людини залишаються зниклими без вісти.

8 грудня через пожежу в коледжі звільнили директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олександра Лончака, а також відсторонили для подальшого звільнення керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка. З 10 грудня в Одесі буде працювати урядова комісія для встановлення всіх відповідальних за трагедію. Поліція заявила про двох підозрюваних, їх імена поки не називаються.

Пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня.