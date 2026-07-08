Росія вдарила балістикою по Одесі: двоє загиблих, є поранені – Лисак

У середу, 8 липня, сили РФ атакували балістичними ракетами Одесу, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак.

«Постраждала інфраструктура. На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним та близьких», – зазначив Лисак.

За словами місцевого чиновника, зараз відомо про двох постраждалих.

Своєю чергою, голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер зазначив, що внаслідок балістичного обстрілу Одещини зазнав ураження об’єкт цивільної інфраструктури.

«На жаль, за попередніми даними, двоє людей загинуло, ще одна постраждала. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Загорілися вантажні й легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу наразі локалізовано», – написав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.