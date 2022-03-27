В Одеській області 27 березня були збиті дві російські ракети – військові

Російські військові 27 березня випустили по Одеській області дві ракети, але їх було збито. Про це з посиланням на оперативне командування «Південь» повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

«Зранку 27 березня окупанти запустили дві ракети по Одеській області, але жодна не потрапила в ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко і готова протидіяти будь-яким провокаціям противника, заявили в оперативному командуванні «Південь», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що обстрілами російські військові намагаються проводити повітряну розвідку берегової смуги та чинити психологічний тиск на цивільне населення прибережних районів.

Раніше 27 березня у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили, що російські військові вдаються до «повітряного терору», запускаючи по українських містах десятки крилатих і балістичних ракет.

У Командуванні ПСУ заявили, що зараз – «саме час» ухвалити рішення і «передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18».

Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.