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ВАКС обиратиме запобіжний захід Труханову та його заступнику 8 жовтня

Міський голова Одеси Геннадій Труханов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 8 жовтня розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. Засідання розпочнуться о 9:00, повідомляє пресслужба ВАКС.

«Завтра, 8 жовтня, слідчі судді Вищого антикорупційного суду розглянуть клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу меру Одеси та виконувачу обов’язків заступника Одеського міського голови – керівника справами виконавчого комітету», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього тижня Труханову та іншим особам оголосили підозри через присвоєння землі в Одесі.

Чем известен Геннадий Труханов, задержанный по обвинениям в коррупции мэр Одессы
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Чем известен Геннадий Труханов, задержанный по обвинениям в коррупции мэр Одессы

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