ВАКС обиратиме запобіжний захід Труханову та його заступнику 8 жовтня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 8 жовтня розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. Засідання розпочнуться о 9:00, повідомляє пресслужба ВАКС.

«Завтра, 8 жовтня, слідчі судді Вищого антикорупційного суду розглянуть клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу меру Одеси та виконувачу обов’язків заступника Одеського міського голови – керівника справами виконавчого комітету», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього тижня Труханову та іншим особам оголосили підозри через присвоєння землі в Одесі.