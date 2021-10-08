ВАКС 8 жовтня не обрав запобіжний захід меру Одеси Труханову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 8 жовтня не обрав запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. У засіданні оголошено перерву до понеділка, 11 жовтня, йшлося в трансляції засідання.

Уранці 8 жовтня ВАКС почав розглядати клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу голові Одеської міської ради Геннадію Труханову. Засідання тривало понад 10 годин.

Раніше цього тижня меру Одеси та іншим особам оголосили підозри у справі про присвоєння землі в місті.

У жовтні 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив справу мера Одеси Геннадія Труханова про декларування недостовірної інформації.

Торік 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.