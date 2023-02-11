ОВА: вночі війська РФ скинули чотири авіабомби на острів Зміїний

У ніч проти 11 лютого російські військові скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби, повідомив у телеграмі очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

За словами місцевого чиновника, вночі армія РФ атакувала Одеську область із літаків та берегового комплексу «Бастіон». Є влучання ракет у прибережну зону. За інформацією влади, ніхто не постраждав.

Марченко закликав не коментувати події та не публікувати у мережі наслідки ударів.

«Я сподіваюсь що всі це розуміють, тож прошу всіх також утриматись від коментарів щодо певних моментів, які з’являються в соціальних мережах», – зазначив він.

В Україні вранці 10 лютого оголошували масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про роботу ППО також повідомляли у Києві, на Київщині, Полтавщині, Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті.

Повідомлялось про влучання у Хмельницькому та Харкові.

Українські військові збили 13 російських ракет над Одещиною, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.