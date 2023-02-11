ЗСУ відбили сім атак, війська РФ використовують «мобільні крематорії» – Генштаб ЗСУ

Протягом доби 10 лютого війська РФ продовжували вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також запустили роботу пересувних крематоріїв, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією військових, Сили оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка та Білогорівка Луганської області та Червона Гора, Бахмут, Іванівське та Парасковіївка Донецької області.

«Натомість ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення», – зазначають у Генштабі.

«За даними Генштабу, у Мелітополі колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректися громадянства України, написавши відповідну заяву. В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої Запорізької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, вводять комендантський годинник, проводять перевірки приміщень», – зазначають у Генштабі.

Відомо, що авіація Сил оборони минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження військ РФ, а також чотири удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також три інші важливі об’єкти противника», – підсумували українські військові вранці 11 лютого.

Наразі редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у лютому очікують новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, минулого тижня війська РФ всіма силами намагалися прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку.

За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту за тиждень і коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалося просунутись на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті.