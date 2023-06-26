Нічна атака по Одещині: російська ракета влучила у склад, постраждалих немає

Через нічну атаку військ РФ по півдню України є влучання на Одещині, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Під прикриттям грози і потужного шторму ворог спрямував з акваторії Чорного моря ракети типу «Калібр» і ударні дрони типу «Shahed-136». 2 «Калібри» і 4 дрони-камікадзе збито над Одещиною. 1 ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі. Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони. Даних про постраждалих не надходило», – написав Кіпер у Telegram.

Минулої ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема на Одещині. Згодом Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що минулої ночі сили ППО збили дві з трьох крилатих ракет «Калібр» та сім із восьми «шахедів». За даними військових, також РФ здійснила атаку з північного напрямку чотирма БПЛА невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони було знищено.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. Але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.