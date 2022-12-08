Справа про контроль над Одеською міськрадою: ВАКС арештував другого фігуранта із заставою 124 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату в справі про злочинну організацію, яка «тримала під контролем посадовців Одеської міськради». Про це повідомляє 8 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 124 мільйони гривень застави колишньому народному депутату – ще одному організатору злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини», – йдеться в заяві.

В разі внесення застави підозрюваний матиме низку обов’язків, у тому числі не виїздити з Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду.

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Правоохоронці не називають імені підозрюваного. Громадська організація «Центр протидії корупції» заявляє, що йдеться не про екснародного депутата, а про одеського бізнесмена Алекса Боруховича, раніше відомого як Олександр Грановський.

Напередодні під варту взяли першого фігуранта справи із заставою 129 мільйонів гривень. За даними медіа, йдеться про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили 5 грудня, що «викрили нову злочинну організацію в Одесі».

Ця організація «взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом».