Один військовий загинув внаслідок обстрілів на Донбасі – зведення штабу

Один український військовий загинув 5 січня внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань в зоні бойових дій, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Загалом протягом доби зафіксували чотири обстріли з боку бойовиків, в тому числі з застосуванням мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил, а саме: поруч з Водяним – з міномету калібру 82 міліметри – вісім мін; неподалік населеного пункту Павлопіль – з великокаліберних кулеметів; біля населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; один обстріл зі снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», – йдеться в зведенні.

Також 5 січня вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил наїхав на вибуховий пристрій в районі Золотого-5. Один військовий загинув, ще один отримав тяжкі поранення.

З початку доби 6 січня, за даними штабу ООС, обстрілів і втрат серед українських військових не було.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі окупованих ними територій 5 січня. Аналогічне угруповання «ЛНР» наразі таких заяв не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.