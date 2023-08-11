Офіцерів РФ уперше після початку війни судитимуть за втрати

Суд у Москві вперше розгляне кримінальну справу про порушення правил бойового чергування, здійснене після початку війни в Україні, повідомляє видання «Коммерсант».

Двох старших офіцерів російської армії підполковника Анатолія Бондарєва і майора Дмитра Дмитракова звинувачують у тому, що не змогли запобігти обстрілу своєї частини в Бєлгородській області з боку ЗСУ, в тому числі складу боєприпасів. Внаслідок вибухів загинули семеро військовослужбовців, 43 були поранені, також було знищено 15 одиниць різної військової техніки, пише газета.

Офіцерам загрожують 10-річні строки увʼязнення.

За даними видання «Коммерсант», в основі розслідування є події квітня 2022 року, коли після численних публікацій у соцмережах відео- та фотоматеріалів про вибухи та пожежі поблизу села Стара Нелідівка Білгородської області влада підтвердила повідомлення про загоряння на складі боєприпасів, не надавши подробиць.

Майора Дмитракова звинуватили в загибелі військовослужбовців та заарештували.

Згодом обвинуваченим у справі став один із командирів частини підполковник Бондарєв, який, за версією слідства, не простежив за діями підлеглого з організації захисту частини, у тому числі від ударів із застосуванням ракет і артилерії, пише «Коммерсант». Чи було підполковника взято під варту, невідомо.

За деякими даними, до підсудних також заявлено позов про відшкодування шкоди на всю суму завданих збитків. З картки справи на офіційному сайті суду випливає, що справа прийнята до провадження, але конкретного судді ще немає.