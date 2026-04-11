Офіс Мелоні анонсує її зустріч із Зеленським наступного тижня

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом України в Римі – про це йдеться на сайті італійського уряду.

За повідомленням, зустріч має відбутися в прем’єрській резиденції Палаццо Кіджі.

«У середу, 15 квітня, о 15:30 прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні прийме президента України Володимира Зеленського у Палаццо Кіджі», – анонсує пресслужба.

Порядок денний зустрічі не розголошують. Раніше сьогодні Зеленський повідомив, що Київ залишається на зв’язку з американською стороною, а також готує «дуже активну роботу» на найближчі тижні з європейськими партнерами.

Офіс президента України не анонсує його зустрічі публічно.

Зеленський відвідував Італію в грудні 2025 року – він мав зустрічі з Мелоні та папою Римським.