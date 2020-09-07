Артисти на попурі до Дня Незалежності виступали безплатно – Офіс президента

В Офісі президента у відповідь на запит Радіо Свобода зазначили, що всі артисти та музиканти, які взяли участь у фінальному номері «Музична історія Незалежності», відгукнулися на запрошення організаторів і брали участь в урочистостях на безоплатній основі.

«Основний сценарій офіційних заходів був розроблений і реалізований працівниками Офісу президента України, зокрема, працівниками Директорату з питань інформаційної політики, Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики, Директорату з питань регіональної політики та децентралізації», – йдеться у відповіді на запит.

Режисером 17-хвилинного попурі стала українська режисерка Катерина Царик.

«Музичний «мешап» та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець MONATIK. Вони також надавали послуги на безоплатній основі», – додали в Офісі президента.

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Відсутність зазначення імен авторів і джерел запозичення під час трансляції попурі була пов’язана із певними технічними обмеженнями телевізійного мовлення, йдеться в листі.

«Водночас повідомляємо, що повна версія цього номеру із зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу Президента України», – зазначають у відомстві.

Разом із тим, за півтора тижні після свята представники культурної сфери вийшли на протест під Кабмін проти карантинних обмежень, які унеможливлюють доходи шоу-бізнесу.

На чолі протесту виступила співачка Оля Полякова, яка брала участь і в шоу-попурі під час офіційної частини святкування Дня Незалежності України, за повідомленням Офісу президента – на безоплатній основі.