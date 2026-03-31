В Офісі військового омбудсмана пояснили, як розподіляють військових після СЗЧ



Військових, які пішли на самовільне залишення частини (СЗЧ) і вирішили повернутися на службу, направляють до частин пріоритетного комплектування. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив перший заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков.

За його словами, немає жодних вказівок направляти таких військових саме до штурмових військ.

«Відповідно до нормативних документів, до директиви, яка регулює порядок поновлення на військовій службі, цього не визначено, немає жодного слова про штурмові війська. Насправді ця історія додумана. Є лише вимоги щодо військових частин пріоритетного комплектування, і саме в такому ракурсі військовослужбовці повертаються до військових частин, до військових частин пріоритетного комплектування. Так, штурмові війська входять до таких пріоритетних частин, тому деякі військові можуть потрапляти саме туди. Але загальної статистики, скільки саме – я не можу назвати», – зазначив Циганков.

Також він зазначив, що, на його думку, статистика СЗЧ наразі приблизно така ж, як і раніше.

«Я єдине, що хотів би прокоментувати, напевно, – на даний момент немає об’єктивних підстав для того, щоб це змінилося в позитивний чи негативний бік», – сказав Циганков.

Військові, які пішли в СЗЧ, здебільшого звертаються до Офісу військового омбудсмана з питань поновлення на службі, додав він.

У грудні 2025 року видання hromadske повідомляло, що українські військові після СЗЧ нібито можуть бути направлені лише до штурмових полків або Десантно-штурмових військ (ДШВ). За даними редакції, таке повідомлення надійшло від одного з військових Сухопутних військ.



У січні Михайло Федоров перед затвердженням його на посаді міністра оборони заявив, що наразі у розшуку перебувають два мільйони громадян, 200 тисяч – у СЗЧ.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ і дезертирство. Найбільше справ відкрили упродовж 2025 року.



