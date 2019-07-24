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24 Липень 2019, Київ 18:55
Новини | Економіка

Офіційний курс гривні до долара зросте на 12 копійок – НБУ

За даними НБУ, офіційний курс 25 липня зросте до 25,51 гривні

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Гривня зміцниться на 12 копійок щодо долара 25 липня – такий офіційний курс Національного банку України.

За даними НБУ, офіційний курс 24 липня становив 25 гривень 63 копійки до долара, тоді як 25 липня зросте до 25,51 гривні.

Курс щодо долара також зросте: 28,42 гривні за євро 25 липня проти 28,63 гривні 24 числа.

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За даними нішевого порталу «Мінфін», торги на міжбанківському ринку 24 липня завершилися на позначці 25 гривень 44 копійки за долар (при купівлі).

Найвищого за два роки рівня – 25 гривень 49 копійок за долар – офіційний курс сягнув 10 липня.

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