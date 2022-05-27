ОГП: через агресію Росії в Україні загинула 241 дитина

В Україні внаслідок масштабного вторгнення Росії загинула 241 дитина, щонайменше 438 – поранені – такі дані повідомив Офіс генерального прокурора станом на ранок 27 травня.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 151, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській області – 15», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що 26 травня загарбники вкотре обстріляли Харків з артилерії, загинули вісім цивільних жителів, зокрема 5-місячний хлопчик, поранені 17 людей, зокрема, 9-річна дівчинка. Крім того, 25 травня внаслідок обстрілу селища Борівське Сєвєродонецького району Луганської області був поранений 15-річний хлопець.

«Через постійні бомбардування й обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1887 закладів освіти. При цьому 180 з них – зруйновано повністю», – повідомили в ОГП.

Тим часом, Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3998 і поранення 4693 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 25 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

Серед загиблих, за даними ООН, – 260 дітей, серед поранених – 506.

В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.