ОГП: від початку масштабного вторгнення РФ в Україні загинули 323 дитини

Офіс генерального прокурора повідомляє, що станом на ранок 18 червня в Україні зафіксували загибель 323 дітей і поранення 583 внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, «оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях».

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 301, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, зокрема, 16 червня внаслідок вибуху російської ракети на території житлового будинку в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток, 17 червня через обстріл загарбниками Миколаєва був поранений 7-річний хлопчик, а 14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ селища Савинці Ізюмського району Харківської області поранено 15-річну дівчинку.

Через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2028 закладів освіти, з них 209 – зруйновані повністю, додали в прокуратурі.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 16 червня змогло підтвердити 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. Серед загиблих, за цими даними, – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463.