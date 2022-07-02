Через агресію Росії в Україні загинули 344 дитини – ОГП

В Україні станом на ранок 2 липня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, загинули 344 дитини, щонайменше 640 неповнолітніх були поранені.

Напередодні повідомляли про 343 загиблих і 635 поранених.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 340, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31», – йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора України уточнюють, що 1 липня внаслідок російського авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Бахмуту Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

«Стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ «Амстор» міста Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина», – мовиться в повідомленні.

Також за добу зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня, додали в ОГП.

«Протягом дня стало відомо, що ще одна дитина загинула та троє отримали травми: 2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий», – наголосили у відомстві.

І зауважили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.

Крім того, за даними ОГП, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2102 заклади освіти: з них 215 зруйновані повністю.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 330 дітей і поранені 489. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.