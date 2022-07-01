ОГП: через агресію Росії в Україні загинули 343 дитини

В Україні станом на ранок 1 липня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, загинули 343 дитини, щонайменше 635 – поранені.

Напередодні повідомляли про 341 загиблого і 631 поранених.

Як наголошують у прокуратурі, ці цифри – не остаточні, оскільки «триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях».

Найбільше дітей, за даними ОГП, постраждало в Донецькій області – 339, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

«У ніч на 1 липня війська країни-агресора здійснили ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранені двоє дітей – 4 та 17 років. 28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури Лисичанська Луганської області загинула дівчинка 13 років. 29 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Павлівка Мар’їнського району Донецької області поранено 5-річного хлопчика», – додали у прокуратурі.

За повідомленням, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2102 заклади освіти, з них 215 – зруйновані повністю.

Координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані 30 червня повідомила, що внаслідок повномасштабної війни Росії в Україні організації відомо про майже п’ять тисяч загиблих цивільних жителів і понад п’ять тисяч поранених. І це, за її словами, є «лише невеликою частиною жахливої реальності».