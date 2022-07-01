Дані про майже 5000 загиблих через війну РФ в Україні є «лише невеликою частиною жахливої ​​реальності» – ООН

Координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані повідомила, що внаслідок повномасштабної війни Росії в Україні організації відомо про майже п’ять тисяч загиблих цивільних жителів і понад п’ять тисяч поранених. І це, за її словами, є «лише невеликою частиною жахливої реальності».

«І це не кажучи вже про цифри – які також не точні, оскільки ми не змогли перевірити всі отримані повідомлення – про пошкодження лікарень, шкіл, будинків», – наголосила вона на брифінгу 30 червня.

Крім того, за даними ООН, майже 16 мільйонів людей в Україні сьогодні потребують гуманітарної допомоги: води, їжі, медичних послуг, даху над головою, захисту. За словами Оснат Луюрані, це попередні цифри, які ООН зараз переглядає разом із нашими гуманітарними партнерами.

Понад шість мільйонів людей все ще залишаються внутрішньо переміщеними особами. Близько п’яти мільйонам – вдалося повернутися, але «багато хто знає, що вони можуть бути змушені знову тікати», наголосила представниця ООН.

«Понад 5,3 мільйона стали біженцями в інших країнах, я впевнена, що більшість із них навіть не уявляли, що зіткнуться з такою ситуацією», – заявила Лубрані.