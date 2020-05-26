Суд заочно арештував ексміністра оборони часів Януковича – ОГП

Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту колишнього міністра оборони України у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року, повідомляє 26 травня Офіс генпрокурора.

«За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора Печерський районний суд Києва 25 травня 2020 року обрав колишньому міністру оборони України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, в цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини організації колишнім президентом Віктором Януковичем перевищення влади і службових повноважень працівниками правоохоронних органів, перевищення влади низкою колишніх високопосадовців «з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників».

Рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишнього міністра оборони України процедуру екстрадиції, додали в ОГП. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

В ОГП не уточнюють імені колишнього міністра, але у згаданий період Міноборони очолював Павло Лебедєв.

Він залишив Київ у лютому 2014 року і переїхав до Севастополя. Прокуратура його підозрює у сприянні працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади стосовно учасників акцій протесту у лютому 2014 року. Він перебуває у всеукраїнському розшуку. Активи Лебедєва після втечі не потрапили під санкції. У РНБО журналістам пояснили це тим, що подібних пропозицій там не отримували.