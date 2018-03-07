Які міністри оборони роззброювали армію України? (Огляд преси)

«Газета по-українськи» розповідає, за яких міністрів оборони знищили найбільше озброєнь української армії. Видання пише, що розбазарювали військове майно практично всі міністри оборони. Особливо енергійно – ставленик Медведчука й екс-депутат від «Блоку Юлії Тимошенко», російський громадянин Павло Лебедєв. Він очолював міністерство з 2012-го по 2014 рік і спланував зменшення чисельності Збройних сил до 50 тисяч особового складу. Тобто до рівня, коли завдання із захисту території країни було б фізично неможливо виконати. З усіх міністрів оборони, хто найактивніше зменшував обороноздатність України, лише Анатолію Гриценку вдалося утриматися в політиці. Інші ж колишні міністри оборони, на відміну від Гриценка, не демонструють політичних амбіцій. Однак це не має позбавляти їх від відповідальності за вчинене, наголошує газета.

Україна – серед світових лідерів за кількістю жертв від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни. Як змінити ситуацію, аналізує газета «День». У статті «Вибухова земля» видання пише, що потрібно залучити західні структури спільно з українськими розмінувальниками. Дуже важливо, щоб тут не грав корупційний фактор. І щоб головним був не заробіток якоїсь компанії, а якість та терміни розмінування. Якщо так підходити, то знайдеться робота всім. Ось тільки зробити це можна лише після завершення війни. Але й після її завершення, навіть якщо Путін піде зі сходу України, розмінування триватиме багато років, зазначає газета.

Україна пішла «шляхом Кучми». І це призвело до численних сьогоднішніх негараздів, переконує в газеті «День» політолог Віктор Небоженко. Він вважає, що вихід із ситуації – заповадження правил гри, яким будуть підпорядковуватись усі. Досі Конституція використовувалася і використовується для зміцнення влади різних груп на всіх щаблях. Тоді як Основний закон повинен бути арбітром. Хто це може зробити – розповідає газета «День».

Перемогти олiгархiв на наступних виборах – не проблема, якщо їхнім грошам протиставити загальногромадянську виборчу технологію, переконує газета «Україна молода». Сьогодні в час необмеженості комунікації та блискавичного обміну інформацією можна ігноруючи тотально монополізовані ЗМІ, по горизонталі згуртуватися з незнайомими однодумцями для разової і навіть тривалої акції. Зараз такою акцією можуть і повинні стати наступні вибори – і президентські, і парламентські. Образно кажучи, наступна виборча кампанія має стати за своєю суттю антиолігархічною мирною революцією, а за формою – загальногромадянською виборчою толокою, наголошує видання.

Газета «День» стверджує, що Росія активно зміцнює свої позиції в Африці. Натомість за всі роки незалежності жоден з президентів, прем’єр-міністрів України не був у жодній країні підсахарської Африки. За великим рахунком цей регіон відсутній у зовнішній політиці України. Про те, чому він потрібен Україні, «День» розповідає в статті «50 голосів у ООН».