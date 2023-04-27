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ОГП: в Україні зросло число дітей, поранених через агресію Росії

«27 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Миколаїв поранено двох 8-річних дівчаток» (на фото – Миколаїв після обстрілу, 27 квітня 2023 року)

В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії поранена 951 дитина – такі оновлені дані 27 квітня оприлюднив Офіс генерального прокурора. Напередодні повідомляли про 949 поранених.

Кількість загиблих дітей не змінилася: 470. Ще 400 дітей вважають зниклими.

«27 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Миколаїв поранено двох 8-річних дівчаток», – уточнили в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що наведені дані не є остаточними: триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 23 квітня підтвердило загибель 8 574 і поранення 14 441 цивільного в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Офіс генерального прокурора України повідомив раніше, що станом на 19 квітня зареєстрував близько 80 тисяч випадків потенційних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими від початку повномасштабного вторгнення.

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