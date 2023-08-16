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Новини | Суспільство

ОГП: житель Херсонщини загинув внаслідок чергового російського обстрілу

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про поранення п’яти жителів області внаслідок російських обстрілів вранці 16 серпня (фото ілюстраційне)

Російські війська знову обстріляли Херсонську область, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обстріл стався близько 13 години 16 серпня: російська армія вела вогонь із артилерії по селу в Бериславському районі.

«Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці» , – йдеться в повідомленні.

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Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про поранення п’яти жителів області внаслідок російських обстрілів вранці 16 серпня.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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