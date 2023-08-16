ОГП: житель Херсонщини загинув внаслідок чергового російського обстрілу

Російські війська знову обстріляли Херсонську область, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обстріл стався близько 13 години 16 серпня: російська армія вела вогонь із артилерії по селу в Бериславському районі.

«Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці» , – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про поранення п’яти жителів області внаслідок російських обстрілів вранці 16 серпня.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.