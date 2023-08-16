Чотири людини загинули, сім поранені на Донеччині за добу – ОВА

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули четверо цивільних людей, ще семеро – були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, йдеться про двох загиблих у Краматорську, по одному – в Сіверську і Ямполі.

Голова ОВА також повідомив про руйнування через російські обстріли. Зокрема: на Волноваському напрямку пошкоджено господарчу споруду у Богоявленці, у Курахівській громаді з «Ураганів» обстріляне сільгосппідприємство, на Горлівському напрямку в Торецькій громаді у Північному пошкоджено п’ять будинків і адмінбудівлю; у Дружбі пошкоджено будинок.

«По Костянтинівці ворог випустив чотири залпи зі «Смерчів» – пошкоджено дев’ять будинків, газогін і дві лінії електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджено чотири будинки. В Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено декілька будинків», – додав він.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.