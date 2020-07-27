Колишнього начальника охорони Лукашенка засудили до 12 років ув’язнення

Верховний суд Білорусі 27 липня засудив до 12 років позбавлення волі Андрія Втюріна – колишнього заступника держсекретаря Ради безпеки й ексначальника охорони президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Втюріна, якого арештували в квітні 2019 року, визнали винним у хабарництві. За даними слідства, він отримав 183 тисячі доларів від двох громадян Росії – представників компаній «Смартлабс» і «УГМК-Телеком» Володимира Казанцева і Віталія Горбачова. Ще дев’ять тисяч доларів він отримав від директора «ТТ-Связьком» Володимира Томченка, йдеться в матеріалах справи.

Сам Втюрін частково визнав свою провину, проте стверджував, що брав гроші у свого друга Горбачова за договором позики.

У цій же справі або за пов’язаними зі справою Втюріна звинуваченнями винесли вироки кільком бізнесменам і менеджерам телекомунікаційних компаній і банків. Так, колишнього гендиректора «Белтелекому» Сергія Сиводєдова засудили до семи років позбавлення волі за звинуваченням в отриманні хабарів. Росіян Казанцева і Горбачова засудили до двох років позбавлення волі кожного.

Андрій Втюрін – уродженець Росії. Майже 20 років він пропрацював у службі безпеки президента Білорусі, 7 років очолював цю спецслужбу, що займається охороною Олександра Лукашенка. Білоруські ЗМІ відносили його до «ближнього кола» Лукашенко і навіть включали до десятки найвпливовіших білорусів.

Деякі коментатори після арешту Втюріна стверджували, що справжньою причиною справи проти нього стали його «зв’язки з Москвою» на тлі нинішнього загострення відносин між Росією і Білоруссю. На суді, однак, політичні питання не піднімалися.

9 серпня в Білорусі мають відбутися президентські вибори, кампанія супроводжується масовими акціями протесту проти президента Лукашенка і придушенням представників опозиції з боку влади.