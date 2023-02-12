Окупанти на Херсонщині змушують пенсіонерів отримувати російські паспорти заради виплат – ЗСУ

Російські війська протягом доби завдали двох ракетних ударів та здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 12 лютого.

«Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ», – йдеться в зведенні.

Штаб констатує, що ситуація на півночі України залишається стабільною: ознак формування російських наступальних угруповань на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках немає.

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Поміж інших, від російських артилерійських обстрілів постраждали Херсон і населені пункти Херсонщини.

«Противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій», – повідомляє командування.

За зведенням, українська авіація завдала двох ударів по місцях зосередження російського особового складу та військової техніки, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили «вісім районів зосередження живої сили, одну позицію протиповітряної оборони та два склади боєприпасів» російської армії.