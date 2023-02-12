Гуменюк: ЗСУ вразили два човни російських військових, які готувались для маневрів у дельті Дніпра

На півдні бійці ЗСУ вразили два човни російських військових, повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк.

За її словами, ситуація на південному напрямку залишається досить складною, але стабільно контролюється Силами оборони.

«Якщо протягом минулої доби ворог понад 55 разів обстрілював мирні населені пункти, то наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація виконали у відповідь понад 60 вогневих завдань», – розповіла Гуменюк.

Вона також зазначила, що українські бійці мають певні результати щодо відпрацювання по цілях російських окупантів.

«Є влучання в пункти збереження боєприпасів у Каховці, пально-мастильних матеріалів у Олешках, є знищення ворожого блокпосту на Лівобережжі, є також влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога – це понад п’ять одиниць, дані уточняються, й три одиниці автомобільної техніки. Також уражено два човни, які ворог продовжує готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра», – повідомила Гуменюк.

При цьому вона акцентувала увагу на тому, що наразі армія РФ здебільшого займається імітацією «активної діяльності» та продовжує «терористичні обстріли мирного населення».

«Розгортання сил противника, які б рушили в бік Херсонщини, не спостерігається. Водночас є певне скупчення військ на Запорізькому напрямку – ситуація там знаходиться в зоні пильної уваги Сил оборони», – додала Гуменюк.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у лютому очікують новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, минулого тижня війська РФ всіма силами намагалися прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку.

За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту за тиждень і коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалося просунутись на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті.