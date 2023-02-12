ЗСУ відбили 11 атак російської армії в Донецькій та Луганській областях – Генштаб

Українським військовим впродовж доби вдалось відбити 11 атак армії РФ у Луганській та Донецькій областях, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ в неділю, 12 лютого.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ», – зазначили у Генштабі.

Також відомо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яру, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.

«Авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів», – пише Генштаб ЗСУ.

Крім того, бійцям ЗСУ вдалось збити літак Су-25 та БПЛА типу «Орлан». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили російської армії та зенітно-ракетний комплекс, додали в Генштабі.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у лютому очікують новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, минулого тижня війська РФ всіма силами намагалися прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку.

За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту за тиждень і коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалося просунутись на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті.