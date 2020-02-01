У поліції повідомили, що підозрюваний у справі Окуєвої незаконно отримав українське громадянство

Підозрюваний в організації злочинної групи, яка скоїла три вбивства, в тому числі, пресофіцерки добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, незаконно отримав громадянство України, повідомила 1 лютого пресслужба Нацполіції.

«Під час розслідування кількох тяжких злочинів поліцейські встановили, що уродженець Російської Федерації організував злочинну групу, яка скоїла три замовні вбивства. Зокрема – це вбивство директора ДП «Капарол Україна», директора управління реклами КП «Київський метрополітен» та учасниці війни на сході України у складі батальйону«Київ-2» Аміни Окуєвої», – йдеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, наразі поліцейські інкримінують фігуранту також підробку документів та незаконне отримання громадянства України.

«Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки «про реєстрацію особи громадянином України», виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої «ЛНР». Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки», – повідомили в поліції.

Повідомляється, що наразі Державна міграційна служба України визнала недійсними паспорти громадянина України затриманого. Слідчі дії тривають.

12 січня поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої та замаху на її чоловіка Адама Осмаєва в жовтні 2017 року. Точної кількості затриманих тоді не уточнили. Але в поліції повідомили, що загалом, до злочинної групи, причетної до вбивства Окуєвої, входило сім осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначається, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

14 січня суд у Києві відправив під варту до 11 березня одного з підозрюваних у справі про вбивство Окуєвої Ігоря Редькіна.

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу їхнього з чоловіком автомобіля.