Гунько знову випереджає Ляшка у 208 виборчому окрузі. ЦВК обробила 47% протоколів

Кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Анатолій Гунько знову випереджає свого опонента з Радикальної партії Олега Ляшка на парламентських виборах у 208 виборчому окрузі, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За підсумком опрацювання 47,23% дільничних протоколів Гунько здобуває 32,33%, або 7 300 голосів. Ляшко набирає 31,7%, або 7 159.

Третьою йде Людмила Давиденко – 28,73%, або 6 488. Вона є вдовою Валерія Давиденка, який переміг в окрузі на парламентських виборах 2019 року. Його знайшли мертвим у травні 2020 року з вогнепальним пораненням голови.

Ляшко вже заявляв, що не визнає результати парламентських виборів у своєму 208-му окрузі. Кандидат звинувачував Гунька в підкупі виборців.

Сам Гунько зранку 26 жовтня повідомив про свою перемогу за результатами паралельного підрахунку голосів.