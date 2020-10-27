Гунько продовжує випереджати Ляшка. ЦВК залишилося опрацювати близько 20% протоколів

Кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Анатолій Гунько лідирує на виборах у 208-му виборчому окрузі в Чернігівській області, набираючи 33,27%, або 15 368 голосів, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Його опонент з Радикальної партії Олег Ляшко має 32,21%, або 14 878 голосів.

Станом на ранок 27 жовтня ЦВК опрацювала 78,89% протоколів.

Вибори народних депутатів в 208-му окрузі оголосили після того, як у травні 2020 року був знайдений мертвим Валерій Давиденко. Саме він переміг на виборах у цьому окрузі у 2019 році.

Ляшко вже заявляв, що не визнає результати парламентських виборів у своєму 208-му окрузі. Кандидат звинувачував Гунька в підкупі виборців.

Сам Гунько зранку 26 жовтня повідомив про свою перемогу за результатами паралельного підрахунку голосів.

Останній мажоритарник: Ляшко бореться за округ із вдовою депутата та «слугою народу»