Олег Винник: «Чому їхати в Крим купатися можна, а виступати – ні?»

Український співак Олег Винник, який взяв участь у флешмобі #Всеммир, обурився тим, що не може поїхати до анексованого Криму з концертом, тоді як багато українців продовжують їздити туди на відпочинок.

Про це він сказав під час пресконференції 1 жовтня, яку транслювали низка ЗМІ.

«Всі говорять, що Крим наш, але якщо туди поїде наш український артист і виступить для наших громадян, він ким буде? Зрадником? Якщо ми кричимо, що Крим наш, чому я не маю права туди поїхати і виступити? Мене там чекають, мене хочуть там бачити. Але я не маю права туди поїхати виступити. Це ж Крим, де живуть наші люди, вони-таки не окупанти. Чому ми купатися маємо право туди поїхати, а виступити –​ не маємо права?» – сказав Винник.

При цьому він вважає, що влада України повинна продовжувати боротьбу за повернення контролю над півостровом.

«Звичайно, Україна повинна продовжувати боротьбу за Крим. Я українець, я громадянин України, і Крим мій. І будь-яка людина, яка живе в Україні, скаже так», – зазначив Винник.

До цього співак у коментарі українському каналу СТБ сказав, що під час окупації Криму Росією не загинув жоден солдат.

Сьогодні Винник визнав, що не мав рації і попросив вибачення у родин загиблих на півострові військових.

Співак сказав, що не знав про загибель українських військових у Криму.

Першою жертвою російської агресії в Криму став прапорщик української армії Сергій Кокурін.

Відомий також факт вбивства при захопленні Криму майора 10-ої Сакської бригади морської авіації Станіслава Карачевського. Військовий загинув близько півночі 6 квітня 2014 року від двох пострілів у спину з автомата АК-74.

Винним у вбивстві українця створений Росією Кримський гарнізонний військовий суд у Сімферополі визнав морського піхотинця Чорноморського флоту Росії Євгена Зайцева.