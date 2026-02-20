У фіналі хокейного турніру Олімпіади зіграють збірні Канади та США

Останній медалі Олімпіади вдень 22 лютого розіграють збірні Канади та США, які зустрінуться у фіналі хокейного турніру.

У півфіналах канадці здолали опір фінів (3:2), а американці розгромили словаків (6:2).

Перемога збірної Канади була нелегкою – ще на початку другого періоду родоначальники хокею поступалися 0:2, але до середини третьої двадцятихвилинки змогли відігратися. Переможу шайбу канадці закинули на останній хвилині гри – вони реалізували чисельну перевагу.

Натомість американці вже після другого періоду перемагали 5:0, завершення зустрічі перетворилося на формальність.

Увечері 21 лютого словаки і фіни позмагаються за бронзові медалі, а головний матч хокейного турніру Олімпіади розпочнеться в неділю, 22 лютого, о 15:10 за Києвом.