На двох найближчих Олімпіадах замість гімну Росії лунатиме музика Чайковського

Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського використовуватиметься замість російського гімну на літніх Олімпійських іграх у Токіо і зимовій Олімпіаді в Пекіні. Рішення затвердив 22 квітня Міжнародний олімпійський комітет.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і з використанням гімну на всіх міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Рішення ухвалене через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил.

Швейцарський суд наголосив, що на церемоніях та інших офіційних заходах не можна вмикати і будь-який інший гімн, пов’язаний з історією країни – за цим критерієм не підходили «Патріотична пісня» Михайла Глінки (була гімном Росії до моменту, коли влада країни вирішила повернути мелодію гімну СРСР) чи «Інтернаціонал» (використовувався як гімн у перші десятиліття існування СРСР).

Росія планувала замінити гімн на пісню «Катюша», але ця пропозиція була відхилена судом. Він розтлумачив, що формулювання заборони «будь-який інший гімн, пов’язаний із Росією» поширюється на будь-яку пісню, яка асоціюється з країною або пов’язана з нею.

У квітні російська збірна презентувала нову форму на ігри в Токіо. Вона, з дозволу МОК, виконана в кольорах національного прапора.