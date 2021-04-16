Офіс омбудсмена: за три місяці на порушення закону про мову скаржились 1129 разів

За три місяці на адресу уповноваженого з захисту державної мови надійшло 1129 повідомлень від громадян про порушення мовного законодавства, повідомила у п’ятницю пресслужба мовного омбудсмена Тараса Кременя.

«Найбільш масовими є повідомлення щодо відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів про надання послуг державною мовою – 446», – йдеться в повідомленні.

На порушення своїх прав на отримання інформації та послуг державною мовою у маленьких крамничках і відомих торговельних мережах, а також у аптеках, салонах краси, спортивних залах, ресторанах і кав’ярнях поскаржилися 249 громадян з різних регіонів України.

Стабільно високою залишається кількість звернень громадян щодо порушення мовного законодавства посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування Одеської, Харківської, Миколаївської, Черкаської, Київської, Запорізької областей, повідомляє офіс омбудсмена.

«Попри те, що ми продовжуємо фіксувати порушення Закону, варто констатувати, що української, зокрема і у сфері обслуговування, стає дедалі більше», – наголосив мовний уповноважений.

У четвертому кварталі 2020 року таких повідомлень на адресу мовного омбудсмена надійшло майже в 10 разів менше – лише 144. Це пов'язують із тим, що з 16 січня 2021 року набула чинності 30 стаття мовного закону, якою передбачений повний перехід сфери обслуговування на державну мову, а також запрацював сайт, де можна подати скаргу онлайн.