Боротьбу з коронавірусом розглянуть на Спеціальній сесії Генасамблеї ООН

3-4 грудня у Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудеться Спеціальна сесія, на якій будуть обговорювати боротьбу з коронавірусом.

Учасники сесію планують «проаналізувати реакцію системи ООН на пандемію», зокрема, наскільки ефективним було реагування структур, які займають найвразливішими верстами населення.

Також однією з тем буде розробка вакцини від коронавірусу та шляхи її розповсюдження серед населення.

У світі, станом на 3 грудня, виявили понад 64,5 мільйона інфікованих коронавірусом, померли майже 1,5 мільйона людей, одужали понад 41 мільйон.